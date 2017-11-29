В штабе уточнили, где силы АТО понесли потери 28 ноября
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, еще двое - травмированы.
Об этом на брифинге 29 ноября сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Полковник отметил, что минувшие сутки ознаменовались увеличением количества вражеских обстрелов.
"К сожалению в результате обстрела вблизи Авдеевки один военнослужащий ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью. Мы выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал свою жизнь за Украину", - сказал Лысенко.
"Еще двое военных получили боевые травмы в результате выстрела из противотанкового ракетного комплекса в районе Орехово", - добавил он.
По словам спикера АТО, пострадавшие были вовремя доставлены в лечебные учреждения, а их состояние здоровья - удовлетворительное.
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