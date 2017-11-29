В штабе уточнили, где силы АТО понесли потери 28 ноября

890 просмотров
Среда, 29 ноября 2017, 12:56

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, еще двое - травмированы.

Об этом на брифинге 29 ноября сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Полковник отметил, что минувшие сутки ознаменовались увеличением количества вражеских обстрелов.

"К сожалению в результате обстрела вблизи Авдеевки один военнослужащий ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью. Мы выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал свою жизнь за Украину", - сказал Лысенко.

"Еще двое военных получили боевые травмы в результате выстрела из противотанкового ракетного комплекса в районе Орехово", - добавил он.

По словам спикера АТО, пострадавшие были вовремя доставлены в лечебные учреждения, а их состояние здоровья - удовлетворительное.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики обстреляли КПВВ "Майорск" с гражданскими 29 ноября 2017, 10:38
Сутки в АТО: 27 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб, двое ранены 29 ноября 2017, 07:49
Боевики сорвали визит наблюдателей на Светлодарской дуге – штаб АТО 28 ноября 2017, 18:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Гройсман: Работа АМК несет угрозу развитию Украины
Из-за непогоды на Киевщине втрое увеличилось количество ДТП
Вандала, разбившего памятник Героям Небесной сотни, арестовали на 4 месяца
Четвертые сутки под землей: На Волыни шахтеры бунтуют, ибо им не платят
Все новости
другой город

10 баров Дублина "для своих"

афиша

Дождались: в Киеве впервые выступят Gorillaz

Фотопроект

Как проходила выставка на Житнем рынке