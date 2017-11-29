В штабі уточнили, де сили АТО зазнали втрат 28 листопада

986 переглядів
Середа, 29 листопада 2017, 12:56

Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, ще двоє – травмувалися.

Про це на брифінгу 29 листопада повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Полковник відзначив, що минула доба ознаменувалася збільшенням кількості ворожих обстрілів.

"На жаль внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, несумісне з життям. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя за Україну", – сказав Лисенко.

"Ще двоє військових отримали бойові травмування внаслідок пострілу з протитанкового ракетного комплексу в районі Оріхового", – додав він.

За словами речника АТО, постраждалих вчасно доставили до лікувальних закладів, а їхній стан здоров'я – задовільний.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики обстріляли КПВВ "Майорськ" з цивільними 29 листопада 2017, 10:38
Доба в АТО: 27 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув, двоє поранено 29 листопада 2017, 07:49
Бойовики зірвали візит спостерігачів на Світлодарській дузі – штаб АТО 28 листопада 2017, 18:30
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Гройсман: Робота АМК несе загрозу розвитку України
Через негоду на Київщині втричі збільшилась кількість ДТП
Вандала, який розбив пам'ятник Героям Небесної сотні, заарештували на 4 місяці
Четверту добу під землею: На Волині шахтарі бунтують, бо їм не платять
Усі новини
Фото

Принц Гаррі + Меган Маркл: цікаві факти

УП

Спасибі, що ти була

Фотопроект

Як проходила виставка на Житньому ринку