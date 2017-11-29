В штабі уточнили, де сили АТО зазнали втрат 28 листопада

Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, ще двоє – травмувалися.

Про це на брифінгу 29 листопада повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Полковник відзначив, що минула доба ознаменувалася збільшенням кількості ворожих обстрілів.

"На жаль внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, несумісне з життям. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя за Україну", – сказав Лисенко.

"Ще двоє військових отримали бойові травмування внаслідок пострілу з протитанкового ракетного комплексу в районі Оріхового", – додав він.

За словами речника АТО, постраждалих вчасно доставили до лікувальних закладів, а їхній стан здоров'я – задовільний.