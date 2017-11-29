Сутки в АТО: 27 обстрелов, один боец ВСУ погиб, двое ранены
В целом, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате боевых действий один боец ВСУ погиб, еще двое - получили боевые травмы.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении враг продолжает провоцировать украинских военнослужащих на вооруженное противостояние на Светлодарской дуге. В вечернее время, в основном из пехотного вооружения, противник обстреливал защитников Зайцевого, Новолуганского и несколько раз Майского.
Еще утром в этом районе боевики вели огонь на подступах к оборонительным укреплениям украинских защитников между населенными пунктами Зайцево и Гладосово из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП
В штабе АТО отметили, что этими провокациями незаконные вооруженные формирования сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Майском и Гладосово.
"Эти вооруженные провокации со стороны российских наемников направлены в первую очередь на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах мирового сообщества с целью обвинить силы АТО в якобы сложной гуманитарной ситуации в этих населенных пунктах", - говорится в сообщении.
В связи с этим штаб АТО сообщает, что в Майском силами Гражданско-военного сотрудничества организован временный гуманитарный центр для улучшения доставки питьевой воды, восстановления электропитания и ряда других жизненно необходимых вопросов для местного гражданского населения
Кроме того, на Луганском направлении из минометов различных калибров российские наемники вели огонь на подступах к Трехизбенке, а из гранатометов и стрелкового оружия - по оборонным укреплениям ВСУ у Желтого, Новоалександровки и Катериновки.
На Донецком направлении в пригороде Авдеевки в течение нескольких часов зафиксированы обстрелы украинских позиций вражеским снайпером. Из пехотного вооружения оккупанты нарушали перемирие неподалеку Березового.
На Приазовье из гранатометов различных типов и стрелкового оружия противник вел огонь у Гнутового и Водяного, а из вооружения БМП - вблизи Широкиного.
В ответ украинские военнослужащие 11 раз подавляли их огневую активность.