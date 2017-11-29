Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 27 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб, двое ранены

Среда, 29 ноября 2017, 06:49

В целом, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате боевых действий один боец ​​ВСУ погиб, еще двое - получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг продолжает провоцировать украинских военнослужащих на вооруженное противостояние на Светлодарской дуге. В вечернее время, в основном из пехотного вооружения, противник обстреливал защитников Зайцевого, Новолуганского и несколько раз Майского.

Еще утром в этом районе боевики вели огонь на подступах к оборонительным укреплениям украинских защитников между населенными пунктами Зайцево и Гладосово из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП

В штабе АТО отметили, что этими провокациями незаконные вооруженные формирования сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Майском и Гладосово.

"Эти вооруженные провокации со стороны российских наемников направлены в первую очередь на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах мирового сообщества с целью обвинить силы АТО в якобы сложной гуманитарной ситуации в этих населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В связи с этим штаб АТО сообщает, что в Майском силами Гражданско-военного сотрудничества организован временный гуманитарный центр для улучшения доставки питьевой воды, восстановления электропитания и ряда других жизненно необходимых вопросов для местного гражданского населения

Кроме того, на Луганском направлении из минометов различных калибров российские наемники вели огонь на подступах к Трехизбенке, а из гранатометов и стрелкового оружия - по оборонным укреплениям ВСУ у Желтого, Новоалександровки и Катериновки.

На Донецком направлении в пригороде Авдеевки в течение нескольких часов зафиксированы обстрелы украинских позиций вражеским снайпером. Из пехотного вооружения оккупанты нарушали перемирие неподалеку Березового.

На Приазовье из гранатометов различных типов и стрелкового оружия противник вел огонь у Гнутового и Водяного, а из вооружения БМП - вблизи Широкиного.

В ответ украинские военнослужащие 11 раз подавляли их огневую активность.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: