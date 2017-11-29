РФ: Со следующего года российские поезда не будут ездить по Украине

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что до конца 2017 года движение всех российских поездов переведут на новую железнодорожную линию в обход Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Соколова, до конца года новым направлением будут курсировать 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов.

Он также добавил, что новая железная дорога длиной 137 километров полностью проходит по территории России - по Воронежской и Ростовской областях.

Издание сообщает, что в прошлом году Украина запустила первый поезд, следовавший в обход России по маршруту "нового Шелкового пути" - в Казахстан.

Ранее в ПАО "Укрзализныця" сообщали, что предприятие не планирует прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

По данным "Укрзализници", с начала года, используя железную дорогу, из Украины в Россию поехали 347,4 тысячи пассажиров. При этом среднее количество пассажиров в сутки в Россию уменьшилось почти на 18% по сравнению с 2016 годом.

В свою очередь ОАО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество РЖД) с 14 декабря 2014 года на год отменило свои поезда в Украину и еще нескольких стран СНГ из-за "низкой рентабельности" – и так и не возобновило железнодорожное сообщение.

А с 25 октября 2015 года было прекращено и авиасообщение между Украиной и Россией.