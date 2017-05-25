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"Укрзализныця" не планирует прекращать поезда в Россию

Четверг, 25 мая 2017, 10:30
Укрзализныця не планирует прекращать поезда в Россию

ПАТ "Укрзализныця" не планирует прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

В этом заверили "Украинскую правду" в пресс-центре "Укрзализныци".

Там заявили, что информация российского "Коммерсанта" о прекращении пассажирских перевозок с 1 июля "не соответствует действительности".

"Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею", – заявили в пресс-центре "Укрзализныци"

"На данный момент билеты на поезда в Россию продаются", – добавил собеседник.

"Украинская правда" пытается получить комментарий в Министерстве инфраструктуры.

Как известно, издание "Коммерсант" писало, что Украина с 1 июля запретит пассажирские перевозки железной дорогой из-за того, что российская железная дорога продолжает отправлять поезда на оккупированную часть Донбасса.

Украинские собеседники "Ъ" утверждали, что такое решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и глава Верховной Рады Андрей Парубий..

Грузовые перевозки были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны – одновременно с запретом российских соцсетей и других ресурсов, компаний и лиц.

ОАО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество РЖД) с 14 декабря 2014 года на год отменило свои поезда в Украину и еще нескольких стран СНГ из-за "низкой рентабельности" – и так и не возобновило железнодорожное сообщение.  

А с 25 октября 2015 года было прекращено и авиасообщение между Украиной и Россией.

Алена Рощенко, УП

Темы: железная дорогатранспортРосcияУкрзализныця
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