В Киеве будут эвакуировать припаркованные авто, которые мешают движению транспорта

В столице полицейские будут эвакуировать припаркованные автомобили, которые мешают движению общественного транспорта или пешеходов.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов, передает пресс-служба КГГА.

"Незаконно припаркованные автомобили будут эвакуировать в случаях, когда их будут оставлять на полосе движения общественного пассажирского транспорта, на пешеходных переходах, посреди дороги и т.д.", - рассказал Симонов.

Он добавил, что в КГГА подготовили законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно парковки.

"В них инициируем предоставления полномочий местным органам власти использовать фото- и видеофиксацию нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Тогда у нас появятся рычаги воздействия на нарушителей. А пока у нас их нет, мы утвердили этот перечень, чтобы предоставить права полиции эвакуировать автомобили в случае необходимости", - пояснил Симонов.

В то же время он отметил, что официальные парковки, в том числе и на определенных в перечне улицах, будут работать в обычном режиме.

Как известно, депутаты Киевского городского совета утвердили перечень столичных улиц, на которых запретят оставлять автомобили из-за того, что это приводит к уменьшению пропускной способности и существенно препятствует дорожному движению.