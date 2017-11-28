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Киевсовет запретит парковку на 68 улицах столицы

Вторник, 28 ноября 2017, 20:20
Киевсовет запретит парковку на 68 улицах столицы

Депутаты Киевского городского совета утвердили перечень столичных улиц, на которых запретят оставлять автомобили из-за того, что это приводит к уменьшению пропускной способности и существенно препятствует дорожному движению.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее решение поддержали 91 депутат Киевсовета.

В нем говорится о 68 улицах, на которых запретят оставлять автомобили. В Киевсовете утверждают, что запрет парковки на этих улицах поможет устранить пробки, предоставит правовые основы для эвакуации автомобилей и будет стимулировать людей пересесть на общественный транспорт.

Отмечается, что департамент совместно с полицией и госохраной определили те улицы, где больше всего водители препятствуют дорожному движению. На этих путях установят дорожные знаки, соответствующее поручение будет предоставлено "Киевдорсервису".

Кроме того, УК "Киевавтодор" должен нанести дорожную разметку, чтобы водители видели, что там нельзя парковаться.

"После всех этих процедур, полиция, имея на руках решение Киевсовета, будет принимать соответствующие меры к водителю, который существенно мешает организации дорожного движения", - отметил первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета Иван Шпилевой.

Таким образом, согласно решению, парковки запретят на следующих улицах:

ул. Михайловская
Львовская пл.
ул. Сечевых стрельцов
ул. Мельникова от ул. Глибочицкая до ул. Дорогожицкая
ул. О. Телиги
просп. Степана Бандеры
просп. генерала Ватутина
Броварской просп.
ул. Гната Хоткевича
Харьковское шоссе
ул. Московская
ул. генерала Алмазова
ул. Михаила Грушевского
ул. Крещатик
ул. Бассейная
ул. Тараса Шевченко
ул. Саксаганского от ул. Паньковская до пл. Победы
ул. Жилянская от ул. Пестеля до ул. Ильи Эренбурга
ул. Антоновича от ул. Загородней до ул. Дружбы Народов
ул. Большая Васильковская от ул. Дружбы Народов до ул. Ивана Кудри и от ул. Крещатик до пл. Льва Толстого
просп. В. Лобановского
Чоколовский бульвар
ул. Вадима Гетьмана
ул. Александра Довженко
ул. Дегтяревская от ул. Победы до ул. Ивана Шевцова
ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского
ул. Данила Щербакивского
просп. Академика Палладина (основная проезжая часть)
Кольцевая дорога
ул. Пушкинская от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезная
ул. Верхний Вал от ул. Кожемяцкая до ул. Межигорская
ул. Нижний Вал от ул. Межигорская до ул. Кожемяцкая
просп. Академика Палладина по четной стороне
просп. Голосеевский
просп. Академика Палладина (основная проезжая часть)
Вокзальная площадь
ул. Леонтовича с нечетной стороны
ул. Герцена
ул. Овруцкая от ул. Герцена до Подольского спуска
Подольский спуск
площадь Тараса Шевченко
ул. Стеценко от ул. Академика Палладина до ул. Академика Туполева
ул. Баггоутовская от ул. Пугачева до ул. Овруцкая
ул. Пугачева от ул. Мельникова до ул. Баггоутовская
ул. Кирилловская от ул. Вышгородская до Подольского спуска
ул. Вышгородская
ул. Набережно Рыболовная
ул. Набережно-Крещатицкая
Набережное шоссе
Наднипрянское шоссе
ул. дружбы Народов
ул. ул.Короленковская
ул. Народного ополчения с нечетной стороны от ул. Смелянская к Севастопольской площади
ул. Заднипровского
Севастопольская площадь
Дарницкая площадь
ул. Глибочицкая
ул. Межигорская
ул. Прорезная
ул. Ушинского от ул. Авиаконструктора Антонова к Чоколовскому бульвару
Владимирский спуск
ул. Шелковичная
ул. Лютеранская
ул. Институтская
Крепостной переулок
ул. Костельная
ул. Петра Запорожца

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Темы: Киевавто
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