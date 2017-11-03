Бомбардировщики США пролетели над Корейским полуостровом

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Пятница, 3 ноября 2017, 01:27

Два бомбардировщика ВВС США в сопровождении истребителей из Южной Кореи и Японии, совершили учения в районе Корейского полуострова.

Об этом со ссылкой на ВВС США пишет Reuters.

"Миссия постоянного присутствия бомбардировщиков (CBP) была спланирована заранее ... и не является ответом на какое-либо текущее событие", - говорится в заявлении ВВС.

В учениях участвуют бомбардировщики B1-B, базирующиеся на базе ВВС США на острове Гуам.

Как известно, КНДР неоднокартно грозила запустить ракеты в направлении острова Гуам, территории США.

В ответ на эти и другие угрозы президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.

Темы: Северная Корея США ядерное оружие
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