РФ блокирует расследование ООН по химатакам в Сирии

Россия отклонила призыв США не блокировать в ООН международное расследование по применению химического оружия в Сирии.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, министр Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон "отметил недопустимость политизации" так называемого совместного механизма расследования ООН и Организации за запрещение химического оружия, нынешний мандат которого истекает 17 ноября.

Ранее 2 ноября целый ряд российских чиновников выступил с новой критикой последнего исследования этого совместного механизма, которое, в частности, показало вину правительственных вооруженных сил Сирии в химической атаке в Хан-Шейхуне 4 апреля, в результате которой погибли почти 90 мирных жителей.

В частности, представитель МИД России Михаил Ульянов утверждал, что данные этого расследования "лопнули", мол, взрыв не могла вызвать бомба с сирийского боевого самолета.

Ульянов также утверждал, что сирийский самолет вообще не мог сбросить бомбу на Хан-Шейхун, так пролетал слишком далеко от города.

Ранее Россия вместе с Дамаском, наоборот, утверждали, что сирийский самолет действительно сбросил бомбу на Хан-Шейхун, который был под контролем оппозиции, но заявляли, что тот воздушный удар разбомбил завод или склад химического оружия самой оппозиции, что и привело отравлению.

А в Министерстве обороны России ранее 2 ноября утверждали, что кратер от взрыва химического боеприпаса в Хан-Шейхуне не могла вызвать авиабомба и что это был взрыв устройства, стоявшеготнепосредственно на земле.

В США вечером 1 ноября заявил, что "попытки России подорвать работу совместного механизма и ликвидировать его свидетельствует о бездушном неуважении к страданиям и смерти, вызванным использованием химического оружия, и полном отсутствии уважения к международным нормам".

При этом в администрации США обратили внимание, что Совместный механизм в своем недавнем отчете "уже в четвертый раз ... подтвердил, что сирийский режим использовал химическое оружие".

Россия воспользовалась своим правом вето и заблокировала в Совете безопасности ООН продление мандата Совместного механизма расследования ООН и Организации за запрещение химического оружия еще 24 октября, накануне обнародования его последнего пока отчета.

26 октября Совместный механизм обнародовал этот отчет, который, в частности, положил вину за газовую атаку в Хан-Шейхуне на власти Сирии. В отчете приведены многочисленные доказательства того, что ядовитый газ зарин, использованный для нападения, происходил из сирийских правительственных запасов, а кратер от взрыва боеприпаса могла вызвать только авиабомба, а не подрыв какого-то устройства на земле.

Расследование также исключило версию о попадании правительственной авиацией Сирии в химическое оружие самих повстанцев: здание, которое Москва и Дамаск называли "складом" или "заводом" такого оружия, было на самом деле медпунктом.

И власти Сирии, и ее союзник Россия, несмотря на все доказательства, продолжают отрицать эти выводы, как и предыдущие обвинения режима в Дамаске в применении химического оружия.

В предыдущих расследованиях Общего механизма уже было доказано по крайней мере три случая применения зарина сирийскими правительственными войсками в 2014-2015 годах, а также применение горчичного газа экстремистской группировкой "Исламское государство".

Совместный механизм расследования был создан Советом безопасности ООН 2015 в году, в 2016-м его деятельность продлили еще на год.

Между тем еще с 2011 года действует еще один похожий механизм - Комиссия ООН для расследований в отношении Сирии. Как говорится в отчете этой комиссии, в частности, инцидент в Хан-Шейхуне является одним из самых убедительных по доказательствам использования химического оружия войсками сирийского режима.

Всего в этом отчете насчитывается 33 случая применения в Сирии химического оружия, начиная с 2011 года, и 27 из этих нападений, по данным расследования, совершили именно сирийские правительственные войска.