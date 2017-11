Популярный в США twitter-аккаунт пользователя под именем Дженна Абрамс, который был создан российской "фабрикой троллей", одурачил весь мир.

Об этом пишет The daily beast.

Дженна Абрамс, которая имела мнение обо всем, начиная от мужчин, расставляющих ноги в метро, и заканчивая баллистическими ракетами, никогда не существовала.

Но Абрамс привлекла пристальное внимание практически всех американских новостных агентств.

Абрамс, которая в какое-то время могла похвастаться почти 70 000 подписчиками Twitter, цитировалась в статьях Bustle, US News и World Report, USA Today, несколькими местными филиалами Fox, InfoWars, BET, Yahoo Sports, Sky News, Breitbart, The Washington Post, Mashable, New York Daily News, France24, HuffPost, The Daily Caller, The Telegraph, CNN, BBC, Gizmodo, The Independent, The Daily Dot, The Observer, Business Insider, National Post, Refinery29 , Times of India, BuzzFeed, The Daily Mail, The New York Times и, конечно же, "Россия сегодня" и "Спутник".

Многие из этих статей не имели никакого отношения к России или политике. Напротив, начиная с 2014 года, учетная запись Абрамс создала образ неразговорчивой, без излишеств, молодой американской женщины, пишущей вирусные твитты.

Затем, набрав большое количество читателей, она начала разжигать разногласия по поводу иммиграции, сегрегации и Дональда Трампа, особенно в период выборов 2016 года.

"Тем людям, которые ненавидят флаг Конфедерации. Знаете ли вы, что флаг и война были не о рабстве, а о деньгах", - пишет Абрамс в апреле прошлого года.

Твитт стал вирусным, заработав кучу насмешек со стороны журналистов, историков и знаменитостей, но вызвал поддержку со стороны крайне правых пользователей, пришедших на ее защиту.

Даже Майкл Макфол, бывший посол США в России и эксперт в российской пропаганде, был втянут в дискуссию с Абрамс.

Проникновение Абрамс в американские новостные издания показывает, насколько сильно повлияла российская тролль-ферма на американский дискурс в преддверии выборов в 2016 году, и иллюстрирует, как российские провокации могут просачиваться в американские мейнстримовые СМИ, даже без единого доллара, потраченного на рекламу.

Ранее компания Facebook заявила, что около 126 миллионов американских пользователей могли видеть контент, опубликованный российскими оперативниками в соцсети за последние два года. Facebook насчитала 80 000 постов подобного содержания, опубликованных как до, так и после выборов.

По данным Reuters, компания Twitter насчитала 2772 учетных записей, связанных с российскими оперативниками.

В Google заявили, что обнаружили расходы на сумму около 4700 долларов США на рекламу, связанную с Россией, во время избирательного периода в 2016 году.