Представитель ОБСЕ собирается в оккупированный Крым проверять СМИ

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Пятница, 3 ноября 2017, 14:10

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир планирует поехать в аннексированный Крым, чтобы проверить работу местных средств массовой информации.

Об этом сообщает пресс-служба представительства президента в АР Крым.

Отмечается, что представитель ОБСЕ выразил желание посетить Крым, когда сложатся соответствующие обстоятельства, после встречи с представителем президента Украины в АРК Борисом Бабиным, которая состоялась 2 ноября.

В сообщении сказано, что Бабин и Дезир обсудили вопрос незаконного вещания оккупационной крымской властью на захваченных мощностях и частотном ресурсе Украины, а также о запрете любого независимого освещения событий на полуострове и вытеснение всех крупнейших крымскотатарских медиа из Крыма.

После встречи представитель ОБСЕ заявил "о готовности изучить вопрос распространения вещания РФ на материковую территорию Украины, аспекты языка ненависти в контролируемых оккупационными властями печатных масс-медиа, особенно районного и ведомственного уровня, рассмотреть возможность содействия представителям крымскотатарских СМИ в организации независимого и беспристрастного вещания".

Дезир добавил, что ситуация со свободой слова в Крыму "находится в поле его постоянного внимания".

Ранее сообщалось, что ОБСЕ выразили обеспокоенность из-за угрозы свободы выражения и средств информации в оккупированном Россией украинском Крыму.

Темы: ОБСЕ Крым аннексия СМИ свобода слова
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