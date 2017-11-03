Представник ОБСЄ збирається до окупованого Криму перевіряти ЗМІ

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П'ятниця, 3 листопада 2017, 14:10

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір планує поїхати до анексованого Криму, щоб перевірити роботу місцевих засобів масової інформації

Про це повідомляє прес-служба представництва президента в АР Крим.

Зазначається, що представник ОБСЄ виявив бажання відвідати Крим, коли складуться відповідні обставини, після зустрічі з представником президента України в АРК Борисом Бабіним, яка відбулась 2 листопада.

В повідомлені сказано, що Бабін та Дезір обговорили питання незаконного мовлення окупаційною кримською владою на захоплених потужностях та частотному ресурсі України, а також про заборону будь-якого незалежного висвітлення подій на півострові та витіснення усіх найбільших кримськотатарських медіа з Криму.

Після зустрічі представник ОБСЄ заявив "про готовність вивчити питання поширення мовлення РФ на материкову територію України, аспекти мови ненависті у контрольованих окупаційною владою друкованих мас медіа, особливо районного та відомчого рівня, розглянути можливість сприяння представникам кримськотатарських ЗМІ в організації незалежного та неупередженого мовлення".

Дезір додав, що ситуація із свободою слова у Криму "перебуває у полі його постійної уваги".

Раніше повідомлялось, що ОБСЄ висловили занепокоєння через загрозу свободі висловлюваннь і засобів інформації в окупованому Росією українському Криму.

Українська правда
Теми: ОБСЄ Крим анексія ЗМІ свобода слова
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