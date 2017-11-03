Порошенко задекларировал еще 1 млн дохода от вкладов в своем банке

Президент Петр Порошенко задекларировал более 1 миллиона гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.



Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год, внесенном 3 ноября в Единый государственный реестр деклараций.



В частности, в документе указано четыре суммы процентных доходов: 80 913 гривен, 97 151 гривня, 314 584 гривни и 589 845 гривен.



Всего – 1 082 493 гривни.



Как отмечают "Українські новини", в январе-сентябре Порошенко задекларировал 10 046 269 гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестбанке. За 2016 год

президент задекларировал 11 902 976 гривен дивидендов от вкладов в МИБ.



По данным Нацбанка, Порошенко является акционером этого финансового учреждения.

Украинская правда