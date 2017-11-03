Порошенко задекларировал еще 1 млн дохода от вкладов в своем банке

719 просмотров
Пятница, 3 ноября 2017, 15:12

Президент Петр Порошенко задекларировал более 1 миллиона гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год, внесенном 3 ноября в Единый государственный реестр деклараций.

В частности, в документе указано четыре суммы процентных доходов: 80 913 гривен, 97 151 гривня, 314 584 гривни и 589 845 гривен.

Всего – 1 082 493 гривни.

Как отмечают "Українські новини", в январе-сентябре Порошенко задекларировал 10 046 269 гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестбанке. За 2016 год
президент задекларировал 11 902 976 гривен дивидендов от вкладов в МИБ.

По данным Нацбанка, Порошенко является акционером этого финансового учреждения.

Украинская правда

Темы: Порошенко декларации банки
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Углавы могут начаться проблемы с гражданством 3 ноября 2017, 12:18
Сытник предупредил Авакова о задержании сына - источники 3 ноября 2017, 12:12
Рюкзак наполовину пуст, или НАБУ между Порошенко и Аваковым 3 ноября 2017, 10:00
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ФСБ задержала двух украинцев на выезде из аннексированного Крыма
"Антонов" подтвердил, что будет сотрудничать с Россией
Счета "Артемсоли" арестованы, предприятие может остановиться
Консулы не могут получить доступ к четверым политзаключенным в РФ
Все новости
видео

Употребление наркотиков онлайн под патронатом правительства Нидерландов

гастро-новости

10 новых киевских заведений октября

путешествия

Красота осенних Горган