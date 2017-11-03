В госпитале умер гвардеец, который подорвался на мине в зоне АТО

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Пятница, 3 ноября 2017, 18:07

Старший солдат-контрактник Сергей Курбатов, который 1 ноября получил тяжелые ранения под Марьинкой, умер в мариупольском госпитале.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба Национальной гвардии.

"Вчера (2 ноября - ред.) в военном госпитале №61 в Мариуполе во время реанимационных мероприятий скончался старший солдат по контракту Сергей Курбатов", - рассказывают военные.

В пресс-службе сообщили, что 37-летний Курбатов служил водителем-санитаром в воинской части 3035. 1 ноября во время выполнения служебно-боевой задачи он получил осколочное ранение, подорвавшись на мине около Марьинки.

Военного доставили в госпиталь Покровска Донецкой области, а затем вертолетом переправили в госпиталь Мариуполя.

Как сообщалось, 1 ноября Курбатов подорвался на мине вместе с майором Сергеем Сиротенко. Последний погиб на месте.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс жертвы Нацгвардия
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