В НАБУ прошли обыски

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Четверг, 30 ноября 2017, 09:13

29 ноября в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.

Это подтвердила "Украинской правде" пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Подробности позже предоставит Генеральная прокуратура.

Ранее депутат Игорь Мосийчук писал: "Есть информация, что СБУ проводит обыск в НАБУ. Обыск якобы связан с незаконными прослушками, которые проводили детективы НАБУ".


Тем временем Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что Генпрокуратура и Служба безопасности вмешались в его спецоперацию и совершили диверсию против НАБУ – и теперь обвиняют детектива в провокация чиновника миграционной службы на получение взятки.

Оксана Коваленко, Алена Рощенко, УП
Темы: НАБУ Генпрокуратура СБУ
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