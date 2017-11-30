В НАБУ прошли обыски

29 ноября в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.



Это подтвердила "Украинской правде" пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.



Подробности позже предоставит Генеральная прокуратура.

Ранее депутат Игорь Мосийчук писал: "Есть информация, что СБУ проводит обыск в НАБУ. Обыск якобы связан с незаконными прослушками, которые проводили детективы НАБУ".





Тем временем Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что Генпрокуратура и Служба безопасности вмешались в его спецоперацию и совершили диверсию против НАБУ – и теперь обвиняют детектива в провокация чиновника миграционной службы на получение взятки.