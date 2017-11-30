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НАБУ заявляет о диверсии. Сытник и Холодницкий идут к Луценко

Четверг, 30 ноября 2017, 08:15
НАБУ заявляет о диверсии. Сытник и Холодницкий идут к Луценко

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что Генпрокуратура и Служба безопасности вмешались в его спецоперацию, а детектив НАБУ не предлагал взятку чиновнику Миграционной службы.

Об этом заявляет НАБУ утром 30 ноября.
 
"Директор Национального бюро и руководитель САП собираются утром 30 ноября встретиться с генеральным прокурором, поскольку сейчас есть основания полагать, что Юрий Луценко, санкционируя действия своих подчиненных и сотрудников СБУ по детективов НАБУ, не был полностью знаком с деталями спецоперации и результатами НСРД", – информирует бюро.

НАБУ заявляет, что 29 ноября ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро, "направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе".
 
"Во время документирования одного из эпизодов с участием первого заместителя главы Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием. По информации НАБУ, ему инкриминируют провокацию взятки", – говорится в заявлении.
 
По мнению НАБУ, "произошла спланированная диверсия в отношении сотрудников бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, реализованная Службой безопасности и санкционированная Генеральным прокурором Украины".

"Должностные лица СБУ, использовав информацию, которая стала им известна в процессе выполнения служебных обязанностей (а именно прослушивания телефонных номеров в рамках расследований НАБУ) не просто раскрыли эту информацию одному из объектов негласных следственных действий, сведя на нет полугодовую работу детективов НАБУ, но и завербовали это лицо для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования работников Национального бюро", – заявляет бюро.

"НАБУ и САП неоднократно предупреждали о рисках для оперативной работы в связи с отсутствием у Национального антикоррупционного бюро права на автономное прослушивания – пока бюро может лишь использовать ресурсы Службы безопасности Украины на основании постановления суда на прослушивание того или иного лица", – добавляет ведомство Сытника.

По информации НАБУ, сейчас "планируются задержания и аресты еще трех детективов бюро под прикрытием, руководителя второго подразделения детективов, а также руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры".
 
"Кроме того, с вечера 29 ноября на связь не выходят 7 работников НАБУ, которые выполняли оперативное задание по документированию эпизода с участием первого заместителя главы ГМСУ. Их местонахождение пока неизвестно", – заявляет бюро.
 
Ведомство называет неправдивой информацию на сайте Миграционной службы о том, что "агент НАБУ" якобы в течение нескольких месяцев неоднократно предлагал первому заместителю главы ГМСУ "большие суммы взяток".

"Согласно материалам уголовного производства, чиновник ГМСУ сама неоднократно озвучивала требование о получении "поощрения" в сумме 30 тысяч долларов США: сначала за позитивное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а позже – за предоставление вида на жительство на территории Украины", – заявляет НАБУ.
 
"С момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ", – добавляет бюро.

Как стало известно, 29 ноября в НАБУ прошли обыски.

Алена Рощенко, УП

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Темы: НАБУГенпрокуратураСБУАнтикоррупционная прокуратура
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