Онуфрий просит у Кирилла особый статус для УПЦ МП, чтоб вернуть авторитет

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий просит Русскую православную церковь предоставить особый статус УПЦ МП, чтобы повысить ее авторитет в Украине.

Об этом пишет "РИА Новости".

Сообщается, что этот вопрос Онуфрий поднял на заседании Архиерейского собора РПЦ. Он хочет, чтобы соответствующие изменения были внесены в устав Русской православной церкви.

"В последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать Украинскую православную церковь в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, несамостоятельным статусом", - заявил предстоятель.

По его словам, чтобы прекратить "спекуляции, направленные на подрыв авторитета Украинской православной церкви в глазах миллионов украинцев", нужно подчеркнуть особый статус Украинской православной церкви в уставе Русской православной церкви.

Он напомнил, что в действующем уставе РПЦ статус УПЦ прописан в пункте "Самоуправляемые церкви", а нужно создать отдельную главу - "Украинская православная церковь".

Кроме того, считает Онуфрий, в этой главе необходимо обозначить, что Украинской православной церкви предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении, и что УПЦ является "независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии".

Как известно, Российской православной церковью руководит патриарх Кирилл.