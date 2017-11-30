Онуфрій просить у Кіріла спецстатус для УПЦ МП, аби повернути авторитет

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій просить Російську православну церкву надати особливий статус УПЦ МП, щоб підвищити її авторитет в Україні.

Про це пише "РИА Новости".

Повідомляється, що це питання Онуфрій порушив на засіданні Архієрейського собору РПЦ. Він хоче, щоб відповідні зміни були внесені до статуту Російської православної церкви.

"Останнім часом активізувалися деякі суспільно-політичні сили, які роблять спроби дискредитувати Українську православну церкву в очах українського суспільства, спекулюючи її, як вони стверджують, несамостійним статусом", - заявив предстоятель.

За його словами, щоб припинити "спекуляції, спрямовані на підрив авторитету Української православної церкви в очах мільйонів українців", потрібно підкреслити особливий статус Української православної церкви в статуті Російської православної церкви.

Він нагадав, що в чинному статуті РПЦ статус УПЦ прописаний як "самоврядна церква", а потрібно - "Українська православна церква".

Крім того, вважає Онуфрій, у цьому розділі необхідно позначити, що Українській православній церкві надана незалежність і самостійність в її управлінні, і що УПЦ є "незалежною і самостійною в своєму управлінні з правами широкої автономії".

Як відомо, Російською православною церквою керує патріарх Кіріл.