Кирилл пожаловался "нормандской четверке" на украинские законопроекты

Московский патриарх Кирилл обратился к главам государств "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) из-за "запланировано принятие Верховной Радой Украины антицерковных законов".

Об этом говорится в заявлении на сайте РПЦ в среду.

Указывается, что обращение также направлено Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антонио Гуттерешу и генеральному секретарю Всемирного совета церквей Олафу Фюксе Твейту.

"18 мая 2017 Верховной Раде Украины запланировано вынесения на голосование законопроектов № 4128 и № 4511", - говорится в заявлении.

Первый из них - "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (относительно изменения религиозными организациями подчиненности).

Второй – "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой страной-агрессором"



"Законопроекты вступают в противоречие с Конституцией Украины и действующими законодательными нормами. Против их принятия высказались Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека В.В. Лутковская. Наконец, с острой критикой законопроектов выступили несколько украинских конфессий, включая римо-католиков, лютеран, иудеев", - говорится в заявлении на сайте РПЦ.

В своем послании Кирилл заявляет, что в случае принятия данных проектов будет узаконена "неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика по большинству православного населения Украины".

Кирилл призывает приложить все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать принятию этих законопроектов.

В то же время в среду на сайте УПЦ МП сообщили, что представители приходов и монастырей из разных епархий намерены собраться под стенами украинского парламента 18 мая в 9:00, чтобы провести молебен о "вразумлении народных депутатов".

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта № 4128 про изменение религиозными организациями подчиненности, он разработан "в целях обеспечения представителей религиозных общин правом на сознательный выбор и свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам для удовлетворения своих религиозных потребностей и достойного выражения религиозных чувств".



В законе №4511 предлагается предоставить особый статус религиозным организациям, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором, в частности предусмотреть:



- особую процедуру регистрации уставов таких религиозных организаций;



- подписание договоров (соглашений) между государством и руководством указанных религиозных организаций;



- установить согласования кандидатур, назначаемых к руководству религиозных организаций на центральном и региональном уровне с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере религии.



Кроме того, предлагается в обязательном порядке согласовывать с государственным органом, осуществившим регистрацию устава, приглашение иностранных граждан для проведения проповеднической деятельности на территории Украины и др.



В пояснительной записке к закону указывается, что целью принятия законопроекта является защита национальных интересов Украины.



Украинская правда

Украинская правда