Южная Корея ввела новые санкции против КНДР
Сеул ввел односторонние санкции против 18 граждан КНДР.
Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, финансовые ограничения касаются 18 чиновников, связанных с банками Северной Кореи и программой ядерного оружия.
Сообщается, что санкции "направлены на исчерпание незаконных денежных потоков Пхеньяна".
Как известно, ранее США ввели 180-дневный запрет на посещение Штатов самолетами и судами, побывали в Северной Корее.
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