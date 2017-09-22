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США запровадили додаткові санкції проти КНДР

П'ятниця, 22 вересня 2017, 00:50

Вашингтон запроваджує 180-денну заборону на відвідування Штатів літаками і суднами, які побували в Північній Кореї і відмовляється співпрацювати з особами та компаніями, які мають торгові відносини з КНДР.

Про це йдеться в повідомленні опублікованому на сайті Білого дому.

Нові санкції націлені на окремих осіб і суб'єкти, які займаються торгівлею з Північною Кореєю, а також фінансові установи, які сприяють цій торгівлі.

Оскільки міжнародна торгівля КНДР залежить від транспортних мереж, США запроваджують заборону на відвідування Штатів літаками і суднами, які раніше побували в Північній Кореї, протягом 180 днів.

Заборона стосується і тих суден, які перевантажують вантажі на судна, які відвідують Північну Корею.

Указ президента США Дональда Трампа також наділяє міністерство фінансів США, після консультацій з Держдепом, правом запроваджувати санкції стосовно приватних осіб, компаній і організацій, які задіяні в таких галузях, як рибальство, текстильна і обробна промисловість, інформаційні технології, медицина.

Також обмеження можуть торкнутися власників портів  у Північній Кореї, включаючи будь-який морський порт, аеропорт або сухопутний порт в'їзду.

Указ дозволяє запроваджувати санкції проти будь-якої іноземної  фінансової установи, яка свідомо проводить операції пов'язані з торгівлею з Північною Кореєю.

"Українська правда" в Threads

Теми: санкціїПівнічна КореяСША
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