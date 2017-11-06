Лутковская заявила о нарушении прав Колмогорова при его осуждении

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Понедельник, 6 ноября 2017, 11:46

Омбудсмен Валерия Лутковская заявляет о нарушении прав пограничника Сергея Колмогорова, застрелившего человека на посту, при осуждении его к 13 годам тюрьмы.

Соответствующее ходатайство уполномоченного Верховной Рады по правам человека было озвучено в ходе рассмотрения кассации в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел, передают "Українські Новини".

Лутковская подчеркнула, что офис омбудсмена проводил мониторинг судебного процесса над Колмогоровым и установил ряд нарушений его прав.

В частности, она считает немотивированным решение Приморского районного суда проводить рассмотрение дела пограничника в закрытом режиме.

Также Лутковская подчеркивает, что суды первой и апелляционной инстанции не вызвали и не допросили ряд свидетелей стороны защиты.

Как известно, 15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

6 ноября 2017 года Высший спецсуд начал рассматривать кассацию на данный приговор.

Защита осужденного просит отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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Темы: Пограничная служба суд убийство права человека
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