Лутковська заявила про порушення прав Колмогорова при його засудженні
Омбудсмен Валерія Лутковська заявляє про порушення прав прикордонника Сергія Колмогорова, який застрелив людину на посту, при засудженні його до 13 років в'язниці.
Відповідне клопотання уповноваженого Верховної Ради з прав людини було озвучене під час розгляду касації у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ, повідомляють "Українські Новини".
Лутковська наголосила, що офіс омбудсмена проводив моніторинг судового процесу над Колмогоровим і встановив низку порушень його прав.
Зокрема, вона вважає невмотивованим рішення Приморського райсуду проводити розгляд справи прикордонника в закритому режимі.
Також Лутковська наголошує, що суди першої та апеляційної інстанції не викликали і не допитали низку свідків сторони захисту.
Як відомо, 15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.
Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.
Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.
6 листопада 2017 року Вищий спецсуд почав розглядати касацію на даний вирок.
Захист засудженого просить відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
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