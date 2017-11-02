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Суд над пограничником, который застрелил человека на посту, вызвал ажиотаж

Четверг, 2 ноября 2017, 12:06

Высший специализированный суд перенес на 6 ноября рассмотрение кассации пограничника Сергея Колмогорова, которого приговорили к 13 годам тюрьмы из-за того, что во время дежурства на блокпосту в Мариуполе открыл огонь по автомобилю, который не остановился.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист Алексей Гриценко.

Отмечается, что Высший спецсуд должен был рассмотреть кассацию 2 ноября.

"Прокурор по делу пограничника Колмогорова не явился на заседание и в письменном заявлении сегодняшней датой просит перенести слушание", - написал Гриценко

По его словам, под судом раздавались призывы к генпрокурору Юрию Луценко привезти его подчиненного или объяснить почему нет обвинителя.

Позже он добавил, что прокурор так и не явился, а заседание суда перенесено на понедельник, 6 ноября, на 11.00.

 
автор фото Алексей Гриценко

Как сообщают очевидцы, в поддержку пограничника под зданием суда, где 2 ноября должна была рассматриваться кассация Колмогорова, собралось более 200 человек, среди которых его коллеги, руководство и депутаты.

 
автор фото Мирослав Гай
 
автор фото Мирослав Гай
 
автор фото Мирослав Гай
 
автор фото Мирослав Гай

В комментарии журналистам первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк выразил надежду, что суд внимательно рассмотрит кассацию Колмогорова и примет правильное, конституционное решение.

"Я и другие сотрудники Госпогранслужбы, ветераны-пограничники и участники АТО надеемся, что суд внимательно рассмотрит дело Сергея Колмогорова. Могу заверить, что оружие им использовалась в соответствии с законом и внутренними инструкциями", - сказал Серватюк.

Он отметил, что на сегодня пограничники вынуждены использовать оружие почти каждый день.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, старший солдат Бердянского пограничного отряда Сергей Колмогоров, который неоднократно выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО, 9 сентября 2014 дежурил на блокпосту в районе Мариуполя.

"Во время несения службы, военнослужащие заметили неподалеку от берега моря автомобиль, который мигал фарами, подавая какие-то сигналы, а затем направился в сторону блокпоста", - говорится в сообщении.

"На требование остановиться для проверки документов водитель только нажал на газ автомобиля и пошел на прорыв. Предупредительные выстрелы не остановили нарушителя, скорость транспортного средства только увеличилось. После этого был открыт огонь на поражение ", - добавляют пограничники.

Отмечается, что пассажирка автомобиля погибла, а водитель, уроженец Донецка, не пострадал и, после нескольких допросов, выехал в Россию.

"Как выяснило следствие, огонь по автомобилю одновременно вели девять человек. Но гражданский суд Мариуполя приговорил только пограничника Сергея Колмогорова до 13 лет заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе ", - отмечают в Госпогранслужбе.

"Не укладывается в голове, как могло случиться, что военнослужащий во время необъявленной войны украинским судом признан виновным в умышленном убийстве. Пограничник осужден на 13 лет заключения за то, что выполнил приказ остановить машину с соратником террористов, который действовал в интересах сепаратистов", - цитирует пресс-служба заявление представителей Всеукраинской организации ветеранов-пограничников.

Ранее Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в случае нападения на воинскую часть, объект или непосредственно на военного, военнослужащие имеют право применить холодное или огнестрельное оружие, а также имеют право стрелять без предупреждения, на поражение.

Яна Миланова, УП

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Темы: Пограничная службасудубийство
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