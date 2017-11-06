Россиянам не дали отобрать у "Укрзализныци" полтора миллиарда гривен

2026 просмотров
Понедельник, 6 ноября 2017, 14:20

Российский Сбербанк пытался через суд взыскать с "Укрзализныци" 1,5 миллиарда гривен, но не смог.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По ее данным, украинская "дочка" Сбербанка обратилась в Хозяйственный суд столицы с иском о взыскании с УЗ полтора миллиарда задолженности по кредитному договору между банком и "Донецкой железной дорогой" еще в 2011 году. Однако в связи с пребыванием регионального предприятия в состоянии прекращения банк решил безосновательно взыскать задолженность с "Укрзализныци".

Отмечается, что 20 марта 2017 года Хозсуд отказал банку в иске, однако тот обратился в Киевский апелляционный хозяйственный суд.

"На сегодняшний день постановлением суда апелляционной инстанции, который согласился с доводами столичной прокуратуры, апелляционная жалоба банка оставлена без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда - без изменений", - отметили в ведомстве.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця Росcия банки суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Укрзализныця" выгоду от повышения тарифов будет копить на модернизацию 3 ноября 2017, 10:33
НАБУ подозревает 4 сотрудников "Укрзализныци" в растрате 20 млн гривен 2 ноября 2017, 19:36
В УЗ рассказали, как загрузили заказами заводы 25 октября 2017, 15:59
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Россиянам не дали отобрать у "Укрзализныци" полтора миллиарда гривен
Под вражеский огонь попали населенные пункты – штаб АТО
В "Райских бумагах" оказались друг Януковича и экс-вице-премьер
У Порошенко отреагировали на обвинения в уклонении от налогов
Все новости
От создателей

Бренд одежды с авиационной тематикой от студентов НАУ

гид

10 точек уличной еды во Львове

афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве на выходных