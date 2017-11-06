Россиянам не дали отобрать у "Укрзализныци" полтора миллиарда гривен

Российский Сбербанк пытался через суд взыскать с "Укрзализныци" 1,5 миллиарда гривен, но не смог.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По ее данным, украинская "дочка" Сбербанка обратилась в Хозяйственный суд столицы с иском о взыскании с УЗ полтора миллиарда задолженности по кредитному договору между банком и "Донецкой железной дорогой" еще в 2011 году. Однако в связи с пребыванием регионального предприятия в состоянии прекращения банк решил безосновательно взыскать задолженность с "Укрзализныци".

Отмечается, что 20 марта 2017 года Хозсуд отказал банку в иске, однако тот обратился в Киевский апелляционный хозяйственный суд.

"На сегодняшний день постановлением суда апелляционной инстанции, который согласился с доводами столичной прокуратуры, апелляционная жалоба банка оставлена без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда - без изменений", - отметили в ведомстве.