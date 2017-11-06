Военкомат насчитал 15 тысяч уклонистов на Львовщине

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Понедельник, 6 ноября 2017, 15:28

Военный комиссариат констатирует уклонение 15 тысяч человек от призыва на воинскую службу во Львовской области.

Об этом на пресс-конференции 6 ноября сообщил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко, передают "Українські новини".

"В области уклоняется 15 тысяч человек (от призыва), а нам нужно набрать всего 700", – сказал он.

По словам Тищенко, больше всего от призыва уклоняются жители Львова.

В военкомате обещают после завершения призыва, 28 ноября, обнародовать на сайте комиссариата фамилии тех, кто уклонился от призыва.

Сейчас в области план по призыву во Львовской области выполнен на 60%.

На 100% план призыва выполнен в Бусском, Дрогобычском, Николаевском и Радеховском районах области.

Как сообщалось, 4 ноября поздно вечером военные вручили 12 повесток во время проверки документов у мужчин призывного возраста в центре Львова.

Темы: армия призыв
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