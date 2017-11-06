Скандальная облава во Львове: повестки вручили 12 парням

Военные вручили 12 повесток в военный комиссариат мужчинам призывного возраста во время рейда в центре Львова 4 ноября.

Об этом сообщил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко на пресс-конференции 6 ноября, передают "Украинские новости".

"Это была не облава. Мы разыскивали лиц, уклоняющихся от военной службы во время призыва", - сказал он.

По словам Тищенко, у военного комиссариата была информация, что в проезде Кривая Липа находится один из граждан, уклоняющихся от срочной военной службы.

Во время проверки документов были обнаружены еще 11 человек, уклоняющихся от службы.

Тищенко опровергает информацию о том, что военные пытались в ту же ночь провести проверку документов в одном из ночных клубов Львова.

Также он добавил, что военные не нарушили прав граждан, не применяли к ним силу, а только вручили повестки.

"Кривую Липу не перекрывали. Никого не задерживали. Никаких военных в касках и бронежилетах не было", - подчеркнул главный военный комиссар области.

Он добавил, что проведению операции помогали сотрудники Национальной полиции.

Тищенко отметил, что аналогичные меры ранее военный комиссариат проводил на рынке "Шувар", а также в кафе и ресторанах сети "Локай".

Как сообщалось, в ночь на 4 ноября во Львове возле ночного клуба "Парадокс" военные и полиция устроили облаву.

По словам очевидцев, проверяли документы у всех мужчин призывного возраста. Отпускали только тех, кто имеет документы или студенческий дневной формы обучения.