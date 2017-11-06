На Львівщині від призову ухиляються 15 тисяч осіб – військкомат

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Понеділок, 6 листопада 2017, 15:28

Військовий комісаріат констатує ухилення 15 тисяч осіб від призову на військову службу у Львівській області.

Про це на прес-конференції 6 листопада повідомив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко, передають "Українські новини".

"В області ухиляється 15 тисяч осіб (від призову), а нам потрібно набрати всього 700", – сказав він.

За словами Тищенка, найбільше від призову ухиляються жителі Львова.

У військкоматі обіцяють після завершення призову, 28 листопада, оприлюднити на сайті комісаріату прізвища тих, хто ухилився від призову.

Зараз в області план щодо призову у Львівській області виконано на 60%.

На 100% план призову виконано в Буському, Дрогобицькому, Миколаївському та Радехівському районах області.

Як повідомлялося, 4 листопада пізно ввечері військові вручили 12 повісток під час перевірки документів у чоловіків призовного віку в центрі Львова.

Теми: армія призов
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