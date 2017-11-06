Депутат РФ предложил отменить документы СССР о передаче Крыма Украине
Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что Москва должна отменить акты в 1954 году, согласно которым, полуостров Крым передали в состав тогдашней УССР.
Об этом он заявил на пленарном заседании "Форума друзей Крыму", передает "Радио Свобода".
"Законодательная власть в стране, которая является продолжателем и наследником Советского Союза, должна принять решение об отмене актов в 1954 году, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю забрали чье-те море", - сказал Затулин.
Как известно, Россия с помощью антиукраинской пропаганды в 2014 году аннексировала Крым, который имел автономный статус в Украине, и решила начать вооруженный конфликт на Донбассе, который привел к захвату части восточной территории Украины.
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров рассказал, что официальное признание Украины автономии крымских татар предоставит дополнительные аргументы для возвращения Крыма.
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