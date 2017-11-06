"Нафтогаз" проверит информацию Paradise Papers о члене правления "Укртрансгаза"

1770 просмотров
Понедельник, 6 ноября 2017, 20:52
УНИАН

НАК "Нафтогаз Украины" проверит информацию, опубликованную СМИ по оффшорной компании члена правления ПАО "Укртрансгаз" Сергея Алексеенко.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НАК" Нафтогаз Украины" начала проверку информации, которая появилась в СМИ, об открытии компании и возможного проведения операций в иностранной юрисдикции членом правления ПАО "Укртрансгаз" Сергеем Алексеенко, бывшим главным советником председателя правления Нафтогаза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания обнародует результаты проверки после ее завершения.

Как известно, в 2016 году для Алексеенко создали оффшорную компанию Pioneer Foundation. Ее основали для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине. Она просуществовала 14 месяцев.

5 ноября СМИ обнародовали документы "Paradise Papers", которые показывают, что самые богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 триллионов евро.

Темы: оффшоры Нефтегаз
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 6 ноября 2017, 21:30
Paradise Papers: Еврокомиссар по экономике призывает создать реестр нарушителей 6 ноября 2017, 18:38
В "Райских бумагах" оказались друг Януковича и экс-вице-премьер 6 ноября 2017, 13:03
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Смертельное ДТП в Харькове: Водителю Touareg сообщили о подозрении
Суд вынес приговор 4 фигурантам захвата Харьковской ОГА в 2014 году
Суд освободил Колмогорова из-под стражи и отправил дело на пересмотр
Все новости
музыка

Резиденты Closer вошли в топ лучших диджеев мира

тоже "гід"

Забавная экскурсия: потусить с гопниками в Запорожье

тренды

7 реклам мировых брендов, которые сняли в Киеве