Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Paradise Papers": олігархи сховали в офшорах майже 8 трильйонів євро

Понеділок, 6 листопада 2017, 01:16

Документи "Paradise Papers" показують, що найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро.

Про це повідомляє  Sueddeutsche Zeitung.

"Супер-багатії заховали в податкових оазах 7,9 трильйонів євро. Понад 600 млрд євро щорічно переміщуються транснаціональними корпораціями за допомогою податкових схованок", - йдеться в документах.

Гроші ховали в офшорах 19 острівних держав: Аруби, Багам, Домініки, Вануату, Самоа, Тринідаду і Тобаго та інших.

Як відомо, журналісти опрацювали 13,4 мільйонів файлів та виявили "податкові лазівки і резонансні ділові контакти високопоставлених осіб".

"Paradise Papers" показують фінансові зв'язки міністра торгівлі США Уілбура Росса з компаніями, які належать оточенню президента РФ Володимира Путіна.

Крім цього, зазначається, що російські державні компанії - ВТБ Банк та "Газпром" - інвестували у Facebook і Twitter.

Як повідомлялося, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції і організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали "Передайз Пейперз" або "Документи з райських островів".

В цих документах також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.

"Українська правда" в Threads

Теми: офшори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
офшори
Латвія внесла Росію до списку офшорів
Російський бізнесмен вивів з України понад 250 млн грн за хитрою схемою – Нацполіція
Один із керівників "Кварталу" каже, що про офшори не знав, а гроші були
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: