"Нафтогаз" перевірить інформацію Paradise Papers про члена правління "Укртрансгазу"

НАК "Нафтогаз України" перевірить інформацію, оприлюднену ЗМІ щодо офшорної компанії члена правління ПАТ "Укртрансгаз" Сергія Олексієнка.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"НАК "Нафтогаз України" почала перевірку інформації, яка з’явилась у ЗМІ, щодо відкриття компанії та можливого проведення операцій у іноземній юрисдикції членом правління ПАТ "Укртрансгаз" Сергієм Олексієнком, колишнім головним радником голови правління Нафтогазу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія оприлюднить результати перевірки після її завершення.

Як відомо, у 2016 для Олексієнка створили офшорну компанію Pioneer Foundation. Її заснували для виведення валюти за кордон всупереч валютним обмеженням, що діяли в Україні. Вона проіснувала 14 місяців.

5 листопада ЗМІ оприлюднили документи "Paradise Papers", які показують, що найбагатші люди планети заховали в офшорах майже 8 трильйонів євро.





