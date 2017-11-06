Одесская ОГА обнаружила массовое нарушение правил пожарной безопасности

139 просмотров
Понедельник, 6 ноября 2017, 22:15

Одесская облгосадминистрация обнаружила массовое нарушение правил пожарной безопасности на социальных объектах в регионе, для исправления ситуации нужно больше 700 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Специалисты проверили 617 объектов социальной сферы в Одесской области на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Среди них - 482 детсадов и школ, 75 учреждений здравоохранения, 21 дом для пожилых людей и людей с инвалидностью, 39 домов отдыха и оздоровления.

По факту проверок составлено более 500 админпротоколов о различных нарушениях правил пожарной безопасности. Также подготовлено 46 исков в административный суд относительно меры реагирования в виде полного или частичного приостановления работ, 26 исков уже направлено в суд.

"Проверки продолжаются. Для того, чтобы в учреждениях Одесской области установить современные системы противопожарной сигнализации и другие меры, нужно 714 миллионов гривен. Это сумма, которую невозможно найти в сжатые сроки. Мы нашли оптимальный путь: проверки, инструктаж, установление "тревожных" пожарных кнопок, проверки возможностей для эвакуации во всех без исключения объектах социальной сферы", - рассказал глава обладминистрации Максим Степанов.

Стоимость "тревожных" пожарных кнопок составляет около 7500 гривен.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще один ребенок пропал без вести.

18 сентября 2017 года Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры о заключении под стражу руководителя детского лагеря.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведется по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

Темы: Одесса
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В аэропорту Одессы задержали мужчину с 43 iPhone X 6 ноября 2017, 14:24
В Одессе арестовали командира, не защитившего воинскую часть от нападения 2 ноября 2017, 18:15
Спасатели рассказали, как боролись с крупным пожаром в Одессе 2 ноября 2017, 13:08
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Смертельное ДТП в Харькове: Водителю Touareg сообщили о подозрении
Суд вынес приговор 4 фигурантам захвата Харьковской ОГА в 2014 году
Суд освободил Колмогорова из-под стражи и отправил дело на пересмотр
Все новости
музыка

Резиденты Closer вошли в топ лучших диджеев мира

тоже "гід"

Забавная экскурсия: потусить с гопниками в Запорожье

тренды

7 реклам мировых брендов, которые сняли в Киеве