Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Директора лагеря, в котором сгорели дети, арестовали

Понедельник, 18 сентября 2017, 16:33

Суд постановил взять под стражу без права на залог директора детского оздоровительного комплекса "Виктория", где во время пожара погибли дети.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Соответствующее решение принял Киевский районный суд Одессы в понедельник, 18 сентября, по ходатайству прокуратуры.

Также, по данным правоохранительного ведомства, суд в понедельник рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения сотруднице детского лагеря, которая отвечала за пожарную безопасность.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще одна пропала без вести.

Также в больницу доставлены двое детей 2006 года рождения: девочка с диагнозом ушиб позвоночника и тупая травма живота, мальчик - отравление продуктами горения.

Премьер Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в одесском детском лагере.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессачрезвычайное происшествиесударест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: