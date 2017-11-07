После аннексии Крыма на материк переехало лишь 217 сотрудников СБУ
После аннексии Россией Крыма на материковую часть Украины переехало 217 из 1619 сотрудников Службы безопасности Украины.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, копию которого он предоставил Крым.Реалии.
Согласно документу, до 1 марата 2014 года на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь приходили военную службу 1619 военнослужащих СБУ.
"После оккупации Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь на материковую часть Украины прибыло 217 военнослужащих, в том числе офицеров – 210, военнослужащих по контракту лиц сержантского и старшинского состава – 7", – говорится в документе.
Как известно, некоторые бывшие сотрудники ГУ СБУ в Автономной Республике Крым изменили присяге и перешли на службу в ФСБ РФ.
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