Суд заявляет, что Колмогоров давил на свидетеля

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Вторник, 7 ноября 2017, 16:53

В Мариупольском суде заявляют, что освобожденный из-под стражи пограничник Сергей Колмогоров приказывал оказывать физическое и психологическое воздействие на свидетеля.

Об этом говорится в сообщении Приморского районного суда г. Мариуполя о вмешательстве в деятельность судей, которое опубликовано на сайте Высшего совета правосудия.

"Имел место документально зафиксированный факт незаконного физического и психологического воздействия на свидетеля неизвестными лицами по указанию обвиняемого в то время (Колмогоров - УП) с целью предоставления им показаний в пользу обвиняемого", - заявили в суде.

В сообщении не указывается фамилия свидетеля, на которого, по их утверждениям, давил Колмогоров.

По мнению работников Мариупольского суда, отдельные политические и общественные деятели также оказывают давление на суд "с целью принятия выгодного для осужденного судебного решения".

Кроме того, в сообщении говорится про публикации СМИ, которые привели к дискредитации судей и введению общественности в заблуждение.

"Немедленно принять меры по прекращению вмешательства в осуществление правосудия", - подытожили судьи свою просьбу.

1 ноября народный депутат от БПП Ирина Фриз опубликовала в Facebook обращение к СБУ с требованием провести проверку судей Приморского суда Мариуполя на признаки поддержки сепаратизма.

Как сообщалось, в понедельник, 6 ноября, Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году. Также суд постановил освободить Колмогорова из-под стражи.

15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

Украинская правда
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