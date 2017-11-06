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Суд освободил Колмогорова из-под стражи и отправил дело на пересмотр

Понедельник, 6 ноября 2017, 14:56
Суд освободил Колмогорова из-под стражи и отправил дело на пересмотр

Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году.

Такое решение суд вынес 6 ноября.

Также суд постановил освободить Колмогорова из-под стражи.

"Коллегия судей постановила: кассационную жалобу защитника удовлетворить, приговор Приморского суда Мариуполя и решение Апелляционного суда Донецкой области по Колмогорову отменить и назначить рассмотрение дела в суде первой инстанции. Колмогорова из-под стражи освободить", - сказал председательствующий судья Станислав Кравченко.

Судья добавил, что решение суда вступает в силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит. 

 

Скриншот из онлайн-трансляции "Радио Свобода" с зала суда

 

Скриншот из онлайн-трансляции "Радио Свобода" с зала суда

"Оглашение полного текста решения состоится в этот четверг в 9:15", - сказал Кравченко.

Он добавил, что в трагедии, во время которой погиб человек, надо еще разобраться.

"По поводу вашего освобождения, поскольку отменено судебное решение, на основании которого вас содержали под стражей, то вы сегодня освобождаетесь из-под стражи. И уже компетенция, будет ли вам избираться на время рассмотрения дела мера пресечения, это будет компетенция суда первой инстанции", - подытожил судья.

После этого он объявил судебное заседание закрытым.

Слова судьи присутствующие встретили криками: "Слава Украине!" и "Прокурорам позор! Прокуроров на мыло!".

После этого Колмогорова освободили из-под стражи.

"Я доволен (решением суда – ред.), но это только начало", - сказал Колмогоров.

Как известно, 15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

6 ноября 2017 года Высший спецсуд начал рассматривать кассацию на данный приговор.

Защита осужденного просила отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Читайте также: Приказ 200. Две стороны дела пограничника Колмогорова

Ирина Балачук, УП

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Темы: Пограничная службасудубийствоправа человека
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