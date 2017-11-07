Порошенко подписал закон о кибербезопасности

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Вторник, 7 ноября 2017, 18:07

Президент Петр Порошенко утвердил основные принципы обеспечения кибербезопасности Украины.

Он подписал закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятый Верховной Радой 5 октября 2017 года, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

Этот закон определяет правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан, основных принципов координации их деятельности, а также базовых терминов в области кибербезопасности.

Согласно документу, президент Украины координирует деятельность в сфере кибербезопасности через возглавляемый им Совет нацбезопасности и обороны.

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Верховная Рада приняла закон о кибербезопасности Украины на заседании 5 октября 2017.

Согласно документу, политику в сфере кибербезопасности формирует и реализует Кабмин.

Украинская правда
Темы: законодательство Порошенко хакеры
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