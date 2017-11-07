Порошенко подписал: Артисты РФ будут въезжать в Украину с разрешения СБУ

Президент Петр Порошенко подписал закон об особенностях проведения гастрольных мероприятий с участием граждан России.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте президента.

"Законом устанавливается, что при проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики", - говорится в сообщении.

Также не допускается проведение гастрольных мероприятий, "популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и ее органы власти, запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности и т.п.".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как известно, 5 октября Верховная Рада приняла закон, запрещающий российским артистам гастролировать в Украине без разрешения СБУ.

Закон обязывает организаторов мероприятий в Украине перед тем, как пригласить российского артиста, подать в СБУ запрос, чтобы узнать, не запрещен этому артисту въезд в Украину.

Организатор должен сделать это не позднее чем за 30 дней до дня проведения запланированного выступления.

В течение 10 дней СБУ рассматривает запрос и дает ответ, может ли артист выступать в Украине.