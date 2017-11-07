Партия "Народный фронт" проведет съезд 11 ноября в Киеве. Это будет первый съезд, начиная с марта 2014 года.

Об этом сообщают источники УП.

По их словам, в понедельник, 6 ноября, на фракции НФ был согласован формат и продолжительность выступлений. В частности, будут выступать министры с отчетами. Все будет происходить в Мыстецьком арсенале.

"У нас главная задача сейчас - показать единство, особенно после истории с Аваковым. И дать людям на местах толчок, чтобы они активнее работали на партию", - сказал собеседник УП в руководстве НФ.

В то же время собеседники в НФ с неформальной группы Авакова предполагают, что на съезде могут прозвучать месседжи, которые поставят точку в истории объединения БПП и НФ. Хотя источники в других группах влияния НФ называют такое утверждение "эмоциональным" и не прогнозируют каких-то громких заявлений на съезде.

О съезде "Народного фронта" написал и политтехнолог, работающий на АП, Тарас Березовец. По его словам, во время него можно будет услышать о "конце конспирологии о конфликте НФ и БПП".

"Кстати, наиболее убедительно об этом можно будет услышать уже на выходных на съезде Народного фронта. Хотя в речи Арсения Яценюка наверняка будут и сюрпризы. Раны уже не кровоточат, но шрамы, как говорится, остались", - отметил Березовец.