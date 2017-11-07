Лидер российских коммунистов Зюганов будет баллотироваться в президенты

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Вторник, 7 ноября 2017, 23:15

Председатель центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что все партийные организации выдвинули его кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. Теперь это решение должен утвердить съезд КПРФ.

Об этом сообщает ВВС.

"Я лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации", - заявил Зюганов.

Он подчеркнул, что в партии серьезно относятся к предстоящим выборам, в КПРФ уже готова программа под названием "Десять шагов к достойной жизни".

По словам Зюганова, ее реализацией займется "сильная команда", состав которой обнародуют позже.

Зюганов принимал участие в выборах президента России четыре раза - в 1996-м, 2000-м, 2008-м и 2012 годах.

Как известно, о намерении участвовать в них уже объявили соучредитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие - Анфиса Чехова и Катя Гордон - и порнозвезда Елена Беркова.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

Темы: Росcия президент виборы
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