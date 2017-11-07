Лідер російських комуністів Зюганов балотуватиметься у президенти

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Вівторок, 7 листопада 2017, 23:15

Голова центрального комітету КПРФ Геннадій Зюганов повідомив, що всі партійні організації висунули його кандидатуру на вибори президента Росії в 2018 році. Тепер це рішення має затвердити з'їзд КПРФ.

Про це повідомляє ВВС.

"Я лідер руху. Мою кандидатуру висунули всі організації", - заявив Зюганов.

Він підкреслив, що у партії серйозно ставляться до майбутніх виборів, у КПРФ вже готова програма під назвою "Десять кроків до гідного життя".

За словами Зюганова, її реалізацією займеться "сильна команда", склад якої оприлюднять пізніше.

Зюганов брав участь у виборах президента Росії чотири рази - в 1996-му, 2000-му, 2008-му і 2012 роках.

Як відомо, про намір брати участь в них вже оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон – і порнозірка Олена Бєркова.

Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року.

Теми: Росія президент вибори
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