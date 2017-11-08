В российской армии заявили, что у них больше всего в мире танков и БМП

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Среда, 8 ноября 2017, 09:35

Руководство российской армии заявляет, что за 5 лет армия РФ вышла на первое место в мире по количеству танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня.

Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в интервью газете "Красная звезда", передает агентство "РИА Новости".

"С 2012 по 2017 год, в войска поставлено более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и 4 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, что позволило Российской Федерации выйти на первое место в мире по количеству танков, БМП и РСЗО", - сказал Булгаков.

По его словам, "на вооружение за эти годы принято более 80 образцов современной техники".

Также Булгаков добавил, что в российской армии сейчас все "на ходу, все готово к применению по назначению".

Как известно, в сентябре состоялись российско-белорусские военные учения "Запад-2017".

19 сентября стало известно, что во время учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" под Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами, два человека оказались в больнице.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, заявлял, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко "Запад-2017" отмечал, что учения "Запад-2017" нацелены не на нападение, а на тренировку военнослужащих "на случай войны".

Темы: Росcия армия
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