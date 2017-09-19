ЗМІ РФ: На навчаннях "Захід-2017" вертоліт дав залп по глядачах

Російські ЗМІ повідомляють, що під час навчань "Захід-2017" на полігоні "Лузький" під Петербургом вертоліт Ка-52 випадково обстріляв глядачів ракетами, двоє людей опинилися в лікарні.

Про це пише російський сайт 66.ru з Єкатеринбурга з посиланням на джерела.

"Вони летіли на цілі, залишалося метрів 500, за завданням на бойовому шляху включаються ланцюги озброєння, вони включили, але там щось коротнуло, і ракети зійшли самі. В уламків розліт великий, згоріли як мінімум два автомобілі, двоє людей отримали важкі травми, зараз вони перебувають у госпіталі. Це було тренування перед якоюсь показухою. Постраждали, швидше за все, журналісти", - розповів виданню співрозмовник.

При цьому він не зміг уточнити, коли саме стався інцидент: "Це трапилося вчора або позавчора".

Видання також опублікувало відео стрільби вертольотів.

За даними пітерського видання "Фонтанка", інцидент стався ввечері 18 вересня, справою займаються військові слідчі. За попередніми даними, може бути відкрито провадження за фактом порушення правил безпеки при використанні військово-технічних засобів.

За інформацією видання, три снаряди влучили в зону, де була розташована військова техніка і утворилася стихійна парковка як військових, так і цивільних автомобілів.

Від вибухової хвилі точно постраждали дві військові машини - вантажна і легкова. Також говорять про те, що вибуховою хвилею контузило людини.

Видання також опублікувало відео з місця подій вже після вибуху.

Коментарів російської влади поки немає.

18 вересня на полігон прибув президент РФ Володимир Путін.

Раніше 7 вересня на цьому ж полігоні, який задіяний в російсько-білоруських навчаннях, стався вибух, в результаті якого загинув один військовий.



За повідомленням Західного військового округу, загинув один військовий, ще п'ятеро отримали поранення, оскільки при стрільбах з танка один зі снарядів після рикошету від землі вибухнув поруч з укриттям, де перебували шестеро військовослужбовців з групи інженерного забезпечення.

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Українська правда