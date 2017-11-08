В Крыму отпустили 5 задержанных, а Сейтумерову шьют пропаганду

В аннексированном Крыму отпустили пятерых крымских татар, задержанных при обыске у Алимдара Белялова, а на Сейтумера Сейтумерова составили протокол о пропаганде нацистской или экстремисткой символики.

"Старый Крым, задержанные работники кафе и гости вышли из отделения полиции", – сообщил Абдуллах Якубов в Facebook.

Они просто проживали на территории Белялова, которую обыскивали утром.

А в Бахчисарае прояснилась судьба Сейтумера Сейтумерова.

"Адвокат прошёл в здание", – сообщила "Крымская солидарность" в Facebook.

В отношении Сейтумерова составили административный протокол согласно ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ – "пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".

Как известно, утром 8 ноября прошли обыски у нескольких крымских татар – в частности в Бахчисарае у Сейтумера Сейтумерова, в Старом Крыму у Алимдара (Руслана) Белялова, в Заречном у Эльдара Кантимирова и в Кировском у Экрема Абдульватова.

Из них только Сейтумерова забрали в полицию. У Белялова и Кантимирова изъяли гаджеты на экспертизу. Кроме того, задержали 5 работников кафе Белялова.