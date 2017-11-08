В САП рассказали, на каком этапе дело Насирова

276 просмотров
Среда, 8 ноября 2017, 15:12

До конца недели отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров имеет ознакомиться с обвинительным актом по делу о возможном злоупотреблении властью, после этого дело пойдет в суд.

Об этом "Украинской правде" рассказали в среду в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"До конца недели должны ознакомить подозреваемого с обвинительным актом. Это может быть как четверг, так и пятница", - отметили в пресс-службе САП.

На уточняющий вопрос в САП объяснили, что ознакомление – это процессуальное действие, которое предшествует направление обвинительного акта в суд.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП
Темы: Насиров Антикоррупционная прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На судью, которая отказалась взыскать 100 млн с Насирова, подали жалобу 2 ноября 2017, 18:12
Холодницкий сообщил, когда начнется суд по Насирову 1 ноября 2017, 12:01
Данилюк жаловался на Насирова: допустил нарушения в должности главы ГФС 28 октября 2017, 17:22
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Венгрия перешла к блокированию отношений Украины с НАТО – вице-премьер
В "Ощадбанке" исчезли деньги, арестованные по делу Онищенко – НАБУ
Петренко рассказал, как Кабмин хочет улучшить жизнь бизнеса
Психологическая реабилитация участников АТО в Украине не проводится
Все новости
исследование

"За" и "против" сильных физических нагрузок в возрасте 70+

made in Ukraine

Gallery 48 – магазин украинской масс-маркет одежды

флешмоб

#ЯнеДаю: а почему деаешь взятки ты?