В САП рассказали, на каком этапе дело Насирова

До конца недели отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров имеет ознакомиться с обвинительным актом по делу о возможном злоупотреблении властью, после этого дело пойдет в суд.



Об этом "Украинской правде" рассказали в среду в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.



"До конца недели должны ознакомить подозреваемого с обвинительным актом. Это может быть как четверг, так и пятница", - отметили в пресс-службе САП.



На уточняющий вопрос в САП объяснили, что ознакомление – это процессуальное действие, которое предшествует направление обвинительного акта в суд.