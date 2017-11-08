Убийство Окуевой: В полиции отрицают, что нашли ДНК на автомате

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Среда, 8 ноября 2017, 15:28

На автомате, который нашли в полутора километре от места расстрела автомобиля Амины Окуевои и Адама Осмаева, следов ДНК не обнаружили.

Об этом сказал руководитель отдела коммуникации полиции Киевщины Николай Жукович, передает канал "112".

"Мы нашли неподалеку совершенного преступления по расстрелу автомобиля. Поэтому следователями было принято решение приобщить его к материалам дела и направили его на проведение баллистической экспертизы. Ждем окончания экспертизы. Других следов на автомате не было", - сказал он.

Как известно, 7 ноября член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что следователи нашли автомат, из которого был расстрелян автомобиль, в котором находились доброволец АТО Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев.

Вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

1 июня 2017 в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

По их мнению, нападение совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Украинская правда

Темы: криминал политзаключенные
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