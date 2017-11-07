Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: Знайдено автомат, із якого розстріляли автомобіль з Окуєвою

Вівторок, 7 листопада 2017, 15:13
Геращенко: Знайдено автомат, із якого розстріляли автомобіль з Окуєвою

Слідчі знайшли автомат, з якого був розстріляний автомобіль, у якому перебували доброволець АТО Аміна Окуева і її чоловік Адам Осмаєв..

Про це повідомив нардеп від "Народного фронту", член колегії МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, на виявленому автоматі знайдено сліди ДНК людини, яка з нього стріляла.

"У справі про вбивство Аміни Окуевої минулого тижня у полі було знайдено автомат, з якого розстріляли автомобіль. На ньому були сліди ДНК тієї людини, яка ним користувалася, вбивці. Ці сліди ДНК зараз віддано експертам-криміналістам, поліції", - сказав він.

"Вони ідентифікують це ДНК - і в момент, коли у нас буде підозрюваний, ми зможемо порівняти їх і бути точно впевненим, що ця людина вбивця чи не вбивця Аміни", - додав  Геращенко.

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Окуєву та її чоловіка вчиняли напад.

1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

На їхню думку, напад здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.

"Українська правда" в Threads

Теми: Вбивство Окуєвої криміналКиївМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Вбивство Окуєвої
Банду із 7 осіб судитимуть за вбивство Окуєвої та інші замовні
Підозрюваного у вбивстві Окуєвої відпустили під домашній арешт
Вбивства Окуєвої та кількох менеджерів: фігурантів справи відпустили з-під варти
Останні новини
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
Усі новини...
Реклама: