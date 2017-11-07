Геращенко: Знайдено автомат, із якого розстріляли автомобіль з Окуєвою

Слідчі знайшли автомат, з якого був розстріляний автомобіль, у якому перебували доброволець АТО Аміна Окуева і її чоловік Адам Осмаєв..

Про це повідомив нардеп від "Народного фронту", член колегії МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, на виявленому автоматі знайдено сліди ДНК людини, яка з нього стріляла.

"У справі про вбивство Аміни Окуевої минулого тижня у полі було знайдено автомат, з якого розстріляли автомобіль. На ньому були сліди ДНК тієї людини, яка ним користувалася, вбивці. Ці сліди ДНК зараз віддано експертам-криміналістам, поліції", - сказав він.

"Вони ідентифікують це ДНК - і в момент, коли у нас буде підозрюваний, ми зможемо порівняти їх і бути точно впевненим, що ця людина вбивця чи не вбивця Аміни", - додав Геращенко.

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Окуєву та її чоловіка вчиняли напад.

1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

На їхню думку, напад здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.