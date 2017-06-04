Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Окуева: Киллера готовили не у Кадырова, а в ФСБ или ГРУ

Воскресенье, 4 июня 2017, 22:10

Нападение на Адама Осмаева, раненого в результате покушения, совершил опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

Об этом заявила жена Осмаева Амина Окуева в интервью ТСН.

"Судя по тому, как он общался, его психологическая подготовка, очень искусно симулировал европейский акцент, все время разговаривал с европейским акцентом, - он готовился не в кадыровском дворе, его ФСБ готовила или ГРУ, более серьезные конторы", - отметила Окуева.

По ее словам, у нее и мужа была информация, что существует заказ на них.

"У нас была достоверная информация, что заказ на нас не в одно место, а в множество мест рассылается. От Чечни доброжелатели с риском для себя сообщали, что поступала информация от наших спецслужб - и СБУ, и внешней разведки, именно российские спецслужбы тоже эти задачи ставят и планируют выполнить. .... Но Кадыров никогда не сделает ничего по своей воле. ... Мы готовились к этому морально и физически, ждали каждый день", - заявила Окуева.

По ее словам, то, что нападающий остался жив, "важно не только для всей политики, но и с геополитической точки зрения".

"Россия засылает своих террористов и диверсантов по всему миру, он (киллер) работал и в Австрии. Он пытался отработать и в Украине. ... Такие люди - профессионалы и беспринципные, которым нет разницы - убить, кого заказали, или совершить нападение на толпу", - добавила жена добровольца. 

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападавшему объявлено о подозрении

Темы: криминалКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
криминал
В Киеве вынесли приговор мужчине, который в течение трех лет насиловал дочерей своей сожительницы
В Одесской области браконьеры убили краснокнижную белугу весом 124 кг
Пицца помогла арестовать серийного убийцу спустя десятилетия после совершения преступления в США
Последние новости
15:17
Российский вертолет Ми-8 аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый дрон за 9 км: Украина впервые успешно применила одну из "гибридных" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
Все новости...
Реклама: