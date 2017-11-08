Князев пообещал расследовать бездеятельность полицейских во время нападения на журналистов
Председатель Национальной полиции Сергей Князев пообещал провести служебное расследование из-за бездействия сотрудников Нацполиции во время нападения охранников Виктора Медведчука на съемочную группу программы "Схемы".
Об этом он заявил в комментарии журналистам программы, передает "Радио Свобода".
"Мы проведем служебное расследование и выводы будут достаточно быстрые и конкретные", - сказал он.
Он добавил, что бездействие полицейских, по его мнению, будет объектом исследования прокуратуры.
Ранее журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента, который произошел 7 ноября возле VIP-терминала аэропорта "Киев".
Съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, а также оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ожидала прилета из России Виктора Медведчука.
Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что нападение совершили охранники Медведчука.
Полный сюжет о перелетах Медведчука и нападении на журналистов "Схем" анонсирован на вечер 9 ноября на UA:Перший.
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